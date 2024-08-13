حماقي يحتل التريند الثالث بأغنية "تخسرني" ويقترب من المليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد حماقي مؤخرًا أحدث أغنيات ألبومه الجديد وقد حملت اسم "تخسرني" وسرعان ما تصدرت الأغنية التريند وذلك بعد طرحها بساعات قليلة وتنتمي الأغنية إلي نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضلها دائمًا.

وتحتل الأغنية الآن التريند الثالث عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 890 ألف مشاهدة.

وأغنية "تخسرني" هي من كلمات مصطفي ناصر وألحان تيام علي وتوزيع توما.

كلمات أغنية "تخسرني" لـ حماقي

شوف نفس الظروف خلوني ماسك فيك لكن خلوك تسيب

مين! حبيتني مين! أنا ما افتكرش إنك في يوم كان لك حبيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني

فاق وقت الفراق قلبي ولقاك فجأة في عينيه زي الغريب

ياه شفتك حياة! ازاي قدرت تخلي ظني فيك يخيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني

ترويج حماقي للأغنيات الجديدة

وفي سياق متصل يذكر أنه قد روج محمد حماقي لأحدث أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: “استنوا 3 أغاني جديدة العقد اللوبي، وتخسرني، وليلي طال، من ألبوم هو الأساس، بكره الخميس الساعة 4 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

آخر أعمال الفنان محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.