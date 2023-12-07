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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.4% خلال الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 05:09 مساءً - وكالات _ أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022. وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2023، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بلغت نسبته 3.2%.
الاقتصاد غير النفطي سجل نموا بنسبة 3.5%
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5% في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، ونمو 0.4% على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربعي.
الأنشطة الحكومية تسجل نمواً بنسبة 1.9%
وانخفضت الأنشطة النفطية 17% على أساس سنوي، و8.5% على أساس ربعي.
تراجع الأنشطة النفطية 17%
وقالت وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء، إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يبلغ 4.4% في 2024 ارتفاعا من 0.03% وفق تقديرات 2023.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد السعودية، يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وأضاف الجدعان، في كلمته بمؤتمر للإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2024، أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6% حتى عام 2030.
الجدعان: الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة
وأوضح أن تركيز رؤية المملكة 2030، على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مضيفا: “حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات السعودية في 2023 بلغت 37%”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%. وأرجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”.
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