صادرات الصين ترتفع لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ ارتفعت صادرات الصين بعكس التوقعات خلال نوفمبر ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.

تراجع الواردات بنسبة 0.6%

أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت صادرات وواردات الصين بنحو 5% و6% على الترتيب.

ارتفاع قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا بنحو 7%

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا بنحو 7% في نوفمبر على أساس سنوي، وفقاً لحسابات CNBC.

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

انخفاض الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5%

وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي.