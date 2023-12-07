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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا والسعودية تدعوان أعضاء أوبك+ إلى الانضمام لاتفاق خفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:18 مساءً - – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك بعد اجتماعهما أمس الأربعاء كل الدول الأعضاء في أوبك+ إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، وقالا إن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الخميس، أن روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما يشمل إمدادات المعدات.
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