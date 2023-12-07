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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تفرض رسوما إضافية على الشحنات الإسرائيلية لتغطية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:18 مساءً - – قالت مجموعة إيه.بي مولر ميرسك للشحن يوم الخميس إنها ستفرض رسوم مخاطر إضافية العام المقبل على شحنات الحاويات إلى إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني.
وقالت الشركة في بيان “مع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميا”.
وأضافت “سيتم استخدام الرسوم الإضافية لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملائنا في إسرائيل”.
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