نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار البنزين في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى لها منذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 04:11 مساءً - وكالات – انخضت أسعار البنزين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياها منذ أكثر من عامين، طبقا لشركة خدمات السيارات المتخصصة RAC.

ويبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص الآن 142.57 بنسًا في المتوسط في المضخات، وهو سعر لم تشهده بريطانيا منذ نهاية أكتوبر من العام 2021.

وهذا أرخص بحوالي 10 بنس للتر مما كان عليه في الفترة التي سبقت عيد الميلاد الماضي وأقل بنحو 14 بنسًا من سعر اللتر قبل شهرين، طبقاً لصحيفة theguardian.

وفي أكتوبر، ارتفعت أسعار الوقود، حيث ارتفع البنزين بنحو 13 بنسًا للتر بين يونيو ومنتصف أكتوبر ليصل إلى 156.1 بنسًا. وارتفعت أسعار الديزل بنحو 18 بنسًا إلى 162.4 بنسًا للتر في نفس الفترة.

أخبار جيدة

وقال المتحدث الرسمي باسم RAC للوقود، سيمون ويليامز، إن “هذه أخبار جيدة للسائقين، خاصة وأن الأسعار يجب أن تستمر في الانخفاض في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، بسبب انخفاض أسعار الجملة بشكل كبير”.

وتابع: “على الرغم من أن أكبر تجار التجزئة لم يعلنوا عن أي تخفيضات كبيرة تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن الأسعار تنخفض بشكل مطرد كل يوم، وهو أمر مشجع.. علينا فقط أن نأمل أن يستمر هذا في الأيام المقبلة”.

وأفاد بأنه “إذا انعكست أسعار الجملة بشكل أكثر عدالة في المضخات، فمن المفترض أن نرى متوسط سعر البنزين ينخفض إلى أقل من 140 بنسًا في الأسبوع المقبل.. وفي حين أن الديزل ليس عند مستوى منخفض مماثل، إلا أنه لا يزال منخفضًا عن أسعاره الواسعة في عيد الميلاد الماضي والتي بلغت حوالي 175 بنسًا للتر”.

تجار التجزئة

في أكتوبر، قالت وزيرة الطاقة، كلير كوتينيو، إن الحكومة “لن تتردد في استدعاء تجار التجزئة الذين ينهبون الجمهور” من خلال عدم تمرير أسعار الجملة المنخفضة إلى سائقي السيارات الذين يشترون الوقود من المحطات.

وتوصل تحقيق أجرته هيئة المنافسة والأسواق في يوليو (تموز) إلى أن تجار الوقود بالتجزئة فرضوا رسوما زائدة على سائقي السيارات بمقدار 900 مليون جنيه استرليني العام الماضي.