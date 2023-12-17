قناة بنما ترفع عدد السفن العابرة بداية من منتصف يناير 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - سي ان بي سي _ قررت قناة بنما زيادة عدد السفن المسموح لها بالعبور بشكل يومي بداية من منتصف يناير المقبل، وذلك بعدما أجبر الجفاف الحاد القناة على خفض عدد السفن المسموح لها بالعبور على مدار الأشهر الماضية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة القناة في بيان، فإنه سيتم زيادة عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً إلى 24 سفينة، ارتفاعاً من المستويات الحالية البالغة 22 سفينة.

أما عن سبب تلك الزيادة، فأوضحت هيئة القناة أن القرار يستند إلى المستويات الحالية والمتوقعة بالنسبة إلى المياه في بحيرة غاتون الاصطناعية، والتي توفر ملايين الغالونات الضرورية لتشغيل الممر المائي.

ومن المقرر فتح الحجز أمام عمليات عبور السفن للفترة بعد منتصف يناير خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم منح الأولوية وفقاً لتصنيفات محددة مثل السوق والعملاء وأعلى عرض، على أن يستمر العمل وفقاً لنظام الأولويات حتى إشعار آخر.

وكانت أزمة الجفاف تدهورت في قناة بنما بفعل ظاهرة النينيو المناخية مما دفع القناة إلى زيادة رسوم العبور الأمر الذي أجبر ناقلات الوقود وشاحنات الحبوب على البحث عن طرق أطول لتجنب الازدحام.

ويمر عبر القناة 6% من حركة التجارة البحرية العالمية، ويستهلك عبور كل سفينة 200 مليون ليتر من المياه العذبة.

على جانب أخر، قالت اثنتان من شركات الشحن الكبرى إحداهما شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، وهي الأكبر في العالم لشحن الحاويات أمس السبت، إنهما ستتوقفان عن استخدام قناة السويس بعدما كثفت جماعة الحوثي اليمنية هجماتهما على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التي تبحر في طريق يسمح بمرور التجارة بين الشرق والغرب، ولا سيما النفط، عبر قناة السويس لتجنب إهدار مزيد من الوقت وتكاليف الإبحار حول أفريقيا، وذلك ردا على الحرب الجارية في قطاع غزة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.