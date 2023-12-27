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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تستحوذ على نصف صادرات روسيا النفطية في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - – نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 بالمئة.
وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن “الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 بالمئة، وبالطبع الهند”.
وأضاف “في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 بالمئة”.
وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة بالمئة من نحو 40 إلى 45 بالمئة.
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