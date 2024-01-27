انت الأن تتابع خبر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي الأسبوع تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12.8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.1 مليون، مقارنة بـ 17.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي فبلغ 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14481 صفقة.