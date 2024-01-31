اقتصادية قناة السويس تستهدف تغطية 20% من احتياجات أوروبا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 01:12 مساءً - إسلام سالم – قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها تستهدف تغطية 20% من احتياجات أوروبا من الأمونيا الخضراء.

وأوضح جمال الدين أن أوروبا تستورد 10 ملايين طن سنويا، وأن الهيئة تسعى لتوفير مليوني طن بنظام أوف تايكر، مضيفًا: “حينها ستتوسع مصر في إنتاج الأمونيا الخضراء بشكل كبير”.

كما كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مفاوضات تجريها مع العديد من الدول؛ لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات استثمارية بالسوق المحلية وتسهيل أعمالهم.

وأضاف جمال الدين، خلال ندوة، اليوم، لاستعراض أبرز مستجدات الساحة الاستثمارية، أن قائمة الدول التي يجري التفاوض معها كبيرة ولكن أقربها حاليا 3 دول، وهي: تركيا والصين والهند، كما تفاوض دولا أخرى، وإن كان بوتيرة أقل، ومنها: ألمانيا وهولندا واليابان.