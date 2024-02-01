مال وأعمال

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 1 فبراير 2024 10:11 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

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فقد زادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل إلى 421.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لتراجعها 217 ألف برميل.

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وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 428 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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وهبطت معدلات تشغيل المصافي 2.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 254.1 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 130.8 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها 0.4 مليون.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 565 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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