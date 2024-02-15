- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 12 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 09:14 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.
وأردفت قائلة إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.
وذكرت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وأضافت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 247.3 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم بأنها ستهبط 1.2 مليون.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 125.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع بمقدار 1.6 مليون.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 1.2 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 12 مليون برميل الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.