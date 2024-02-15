اورنچ مصر توقع اتفاقية شراكة مع Glide لتوفير وسائل نقل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 10:11 صباحاً - شاهندة إبراهيم – وقعت شركة اورنچ مصر للاتصالات اتفاقية شراكة مع شركة تريدكو موبيليتي، مُصّنع العلامة التجارية “Glide”، لتشجيع المصريين على الاستفادة من حلول التنقل الكهربائية محلية الصنع بنسب مكون محلي 40%.

وتستهدف الشراكة توفير مجموعة من حلول التنقل الكهربائية، ومنها: السكوترات والدراجات والمركبات الصديقة للبيئة، فيما تسعى لتقليل ميزانية التنقل للمستخدمين، مع مراعاة معايير الاستدامة عبر تطوير خيارات مستدامة ومبتكرة في مجال النقل بمصر، وفقا لبيان عن الشركة.

ومن جانبه، قال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر، إنها تحرص على تقديم حلول ذكية لعملائها عبر التعاون مع Glide لتوفير حلول التنقل الكهربائية في المدن، فيما لفت إلى عرض وإتاحة منتجاتها على موقع اورنچ الرسمي.

وتابع: “سيستفيد عملاء Orange PREMIER من مميزات التقسيط لمدة 24 شهرًا مع إمكانية استبدال نقاط الولاء للشراء، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات الخدمات المالية”.

وأضاف: “مستعدون للذهاب إلى أبعد نقطة في فهم وتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بالابتكارات والحلول الذكية لمنحهم حياة أكثر جودة وراحة وأمان”.

وبدوره، قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو موبيليتي، إنها متحمسة لشراكتها مع اورنچ مصر، مؤكدا هذا التعاون “لا يعرض رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وصديق للبيئة فقط، بل يمثل أيضًا علامة بارزة في خطتنا الطموحة نحو التحول لوسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة”.