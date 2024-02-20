نعرض لكم الان تفاصيل خبر تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 3600 جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 05:20 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية حالة من التذبذب النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية بشكل طفيف بالبورصة العالمية، رغم ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويأتي هذا وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن شهر يناير، غدًا الأربعاء، وذلك للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3600 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل 2027 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار المعدن تشهد حالة من التذبذب في نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض، مع استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.

وتوقع حدوث سيناريوهان لتحركات الذهب، الأول: أن تتراجع، والثاني: أو تشهد الأسعار حالة من الاستقرار مع الاستعداد لشهر رمضان، وتوجه السيولة النقدية لدى المواطنين لشراء السلع الغذائية.

وتابع: التوقعات تشير إلى تحسن المبيعات في النصف الثاني من شهر رمضان، تزامنًا مع احتفالات عيد الأم وموسم الخطوبة والزفاف.

ولفت إمبابي، إلى أن توجه المواطنين في شراء المشغولات والسبائك ذات الأوزان الخفيفة، والتي تتراوح بين نصف و 5 جرامات، لا سيما مع ارتفاع أسعار الذهب لهذه المستويات.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، ولامس مستوى 3625 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار المعدن النفيس بالبورصة العالمية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا، ولامست مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2017 دولارًا.