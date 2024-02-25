نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 56 % يبشرون بنمو إيرادات السياحة المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 06:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 56% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، نمو إيرادات قطاع السياحة خلال عام 2024، مقابل 23% من المشاركين رجحوا تراجع إيرادات السياحة مقارنة بمستويات العام الماضي، فيما رأى 21% أن إيرادات السياحة قد تستقر خلال العام الجاري.

وبلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 13.6 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2023، مقابل نحو 10.7 مليار دولار العام المالي الأسبق.

الحكومة تستهدف الوصول إلى نصف مليون غرفة فندقية بحلول 2028

وتسعى مصر لتحقيق عائدات سياحية بقيمة 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2028، كما تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030.

وتوقعت وكالة «فيتش» تراجع عائدات مصر من السياحة إلى 12.7 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية 2024/2023، وسط استمرار الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر.

كما أشارت فيتش إلى أن إيرادات السياحة قد تنخفض إلى 11 مليار دولار، إذ استمر التعطيل طوال النصف الأول من 2024، وترجح أن يؤدي الصراع الموسع إلى نتائج أسوأ.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، حققت إيرادات السياحة نحو 63.4 مليار دولار، ووصل إليها 90.1 مليون سائح وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إلا أن الأحداث الجيوسياسية تمارس ضغوطًا متزايدة على حركة السياحة المصرية، فيما قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 و70 في المائة من عائدات السياحة إذا استمرت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها.

فيما تتبنى مصر خطة طموح لزيادة السعة الفندقية وتستهدف الوصول إلى نصف مليون غرفة بحلول 2028، واستغلال المباني الحكومية التى تم إخلاؤها في زيادة الغرف الفندقية.

وشهدت الطاقة الفندقية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 211.6 ألف غرفة فندقية، محققة نموًّا سنويًّا يصل إلى 2% بنهاية العام المالي 2023/2022، ومن المستهدف زيادة معدلات النمو إلى 25% سنويًّا.

كما دعمت مصر تمويل قطاع السياحة من خلال إطلاق مبادرة لتمويل صرف رواتب العمالة ومصروفات التشغيل بقيمة 3 مليارات جنيه بسعر فائدة 5%، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرات القطاعات الإنتاجية التي تضم الزراعة والصناعة للعام المالي 2023 – 2024 ليصل إجمالي التمويل المتاح من خلالها إلى 160 مليار جنيه وبفائدة 11%.

ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، بإجمالي 14.906 مليون سائح، مقابل 14.731 مليون سائح في عام 2010، الذي سجل رقمًا قياسيًّا لحجم السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضافت أن الربع الرابع من عام 2023 شهد إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة، وهو يعد الثاني في التاريخ، إذ سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن مستهدفات الوزارة بسبب الحرب على غزة.

ونوهت إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار، ومضاعفة إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام 2021/2022، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر.

هذا بالإضافة لجهود مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولًا إلى إتاحة 3 أمثالها حتى عام 2028، وزادت عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر من 561.852 مقعد في أغسطس 2022 إلى 698.779 مقعد في أكتوبر 2023.

الأحداث الجيوسياسية تمارس ضغوطًا على السياحة المصرية

كما أكدت وزارة السياحة، ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار 30 مليار جنيه لتحقيق نمو قطاع السياحة ورفع الطاقات الاستيعابية للفنادق، بجانب القطاع الخاص في مشاريع تجريبية لإدارة مواقع أثرية.

وتشكل السياحة مصدرًا مهمًّا للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات، وحقق القطاع إيرادات قدرها 10.75 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ارتفاعا من 4.86 مليارات دولار في السنة السابقة عندما تضرر من جائحة كورونا.

وخصصت مصر ميزانية لأكثر من ألفي موقع أثري و41 متحفًا في السنة المالية 2021-2022 قدرها 3.2 مليارات جنيه مصري (170 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).

وارتفع عدد السائحين القادمين من الأسواق الأوروبية وغيرها، ما عوّض تراجع السياحة الروسية والأوكرانية أكبر سوقين لمصر، ومن المتوقع زيادة عدد السائحين الصينيين هذا العام.

ولكن قطاع السياحة لا يتعلق بأعداد السائحين فحسب، وإنما الأهم من ذلك هو متوسط الإنفاق لكل سائح، لذلك ينبغي التركيز على فئات السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، إلى جانب تحسين جودة عروض السياحة، بدءًا من المطارات (بما في ذلك التسوق بالمناطق الحرة)، وحتى الرحلات التي تقدم للسائحين، والطرق التي يستخدمونها في تلك الرحلات.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

بلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 13.6 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2023، مقابل نحو 10.7 مليار دولار العام المالي الأسبق. ووفقا لتصريحات رسمية استقبلت مصر 14.9 مليون سائح في 2023 وهو رقم تاريخي على مستوى أعداد السائحين

واتفقت الزيادة التي شهدتها أعداد السائحين والإيرادات مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع دوت الخليج لعام 2023 والذين رجحوا اتجاه السياحة نحو الرواج.