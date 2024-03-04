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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويرتفع 67% خلال فبراير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 03:14 مساءً - _ ارتفع معدل التضخم في تركيا من 64.8% في يناير إلى 67% في فبراير على أساس سنوي وبأعلى من التوقعات البالغة 65.7%.
و قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة “بلومبرج إتش.تي” المحلية اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30و35 مليار دولار خلال الفترة فبراير ومارس” وفق “”.
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