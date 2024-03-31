في استطلاع دوت الخليج.. 39.5% يملن إلى توافر بيئة استثمار محفزة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 09:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ ترى 39.5% من المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج، أن بيئة الاستثمار في مصر محفزة على صناعة رائدات وصاحبات أعمال بعدد 34 صوتًا، بينما ترى 25.6% من المشاركات أنها غير محفزة بعدد 22 صوتًا، فيما ترى 34.9% من المشاركات أنها محفزة إلى حد ما بنحو 30 صوتًا.

وكان 36.25% من المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج الماضي، رجحن أن بيئة الاستثمار في مصر محفزة على صناعة رائدات أعمال، و27.5% تراها غير محفزة، و36.25% تراها محفزة لصناعة رائدات أعمال إلى حد ما .

16 % نسبة النساء المالكات لشركات خاصة

وكشف تقرير المجلس القومي للمرأة، أن نسبة النساء اللاتي يملكن شركات خاصة يمثلن 16%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية من 27% في عام 2017 إلى 62.7% في نهاية ديسمبر 2023، وبلغت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة.

وفي 2018، أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال .

ويستهدف برنامج ريادة الأعمال تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

كما تم تطوير دليل تدريبي لمدة يومين يضمن شرح مفهوم الريادة ونماذج لرائدات الأعمال وكيفية اختيار فكرة مشروع وعمل دراسة خطة عمل وتنظيم الوقت بين المشروع والمنزل ومصادر الحصول على تمويل.

تدريب 81 ألف سيدة في القرى ضمن برنامج ريادة الأعمال حتى 2022

ووفقًا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، فقد تم تدريب أكثر من 81 ألف سيدة في القرى ضمن برنامج ريادة الأعمال حتى 2022.