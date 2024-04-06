مال وأعمال

فاو: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع من أدنى مستوياته في 3 سنوات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاو: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع من أدنى مستوياته في 3 سنوات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 6 أبريل 2024 04:11 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في مارس من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

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وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

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وكانت قراءة فبراير هي الأدنى منذ فبراير 2021، ومثلت الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

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وتراجعت أسعار الغذاء بصورة حادة من المستويات القياسية المرتفعة المسجلة في مارس 2022، والتي تزامنت مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

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وقادت أسعار الزيوت النباتية الارتفاع بنحو 8%. هذا وارتفع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 2.9%، وذلك لسادس ارتفاع على التوالي، وسط زيادة أسعار الجبن والزبدة، كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنحو 1.7%.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 2.6% والسكر بنحو 5.4%.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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