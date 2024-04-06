الاقتصاد الأمريكي يضيف 303 آلاف وظيفة في مارس

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أبريل 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر مما كان متوقعا في مارس، في علامة على استمرار التسارع في سوق العمل.

هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 303 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو أعلى بكثير من التوقعات لزيادة قدرها 212 ألف وظيفة، وأعلى من المستويات المعدلة بالخفض البالغة 270 ألف وظيفة في فبراير.

وجاء نمو الوظائف من العديد من القطاعات المعتادة التي عززت المكاسب في الأشهر الأخيرة، مثل قطاع الرعاية الصحية الذي جاء في المقدمة بـ 72,000 ألف وظيفة، يليه قطاع الوظائف الحكومية بـ 71 ألف وظيفة، الترفيه والضيافة بـ 49 ألف، والبناء بـ 39 ألف وظيفة.

وتراقب الأسواق عن كثب بيانات التوظيف، خاصة وأن الفيدرالي الأمريكي يدرس خطواته التالية بشأن السياسة النقدية.

معدل البطالة

وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% مع توقعات باستقراره عند 3.9%، على الرغم من ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن فبراير.

متوسط الأجور

وفي مقياس متوسط الأجر في الساعة الرئيسي، ارتفعت الأجور بنسبة 0.3% خلال الشهر و4.1% مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما يتماشى مع تقديرات وول ستريت.