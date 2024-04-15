انت الأن تتابع خبر توقعات بارتفاع أسعار النفط الإثنين على خلفية الهجوم الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع محللون أن ترتفع أسعار النفط، الاثنين، بعد الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال. وكانت إيران أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ متفجرة على دولة الاحتلال في وقت متأخر السبت ردًا على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل، وهو أول هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.



وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط الأسبوع الماضي، وساعدت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.

وتحدد سعر التسوية في ذلك اليوم مرتفعًا 71 سنتًا عند 90.45 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتًا إلى 85.66 دولار، علمًا أنه يتم إغلاق التداول يوم الأحد.