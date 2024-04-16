عاجل.. صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.4% في 2025..…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 عند 3%، بانخفاض 0.8% مقارنة بتقديرات 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.4% في عام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته البالغة 32.5% في عام 2024، قبل أن ينكمش إلى 25.7% في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد أن يستمر عجز رصيد الحساب الجاري للبلاد ليصل إلى 6.3% في عام 2024، مقارنة بنحو 1.2% في عام 2023، على أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 2.4% في عام 2025.

ورصيد الحساب الجاري هو مجموع صافي صادرات السلع والخدمات، وصافي الدخل الأولي، وصافي الدخل الثانوي.

وبالنسبة للبطالة، توقع التقرير أن تنخفض معدلاتها إلى 7.1% عام 2024 وإلى 7% عام 2025، انخفاضًا من 7.2% المسجلة عام 2023. وبحسب القراءات، من المتوقع أن تسجل مصر ثاني أدنى معدل بطالة حتى عام 2025.