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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يجتمع في 29 أبريل لصرف 1.1 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – ذكر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع يوم 29 أبريل لمناقشة الموافقة على صرف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان.
ويمثل هذا التمويل الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وحصلت باكستان على التمويل الصيف الماضي في مسعى لتجنب التخلف عجز عن سداد الديون السيادية وسينتهى سريان الاتفاق هذا الشهر.
وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على قرض جديد طويل الأجل أكبر من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية الباكستاني إن إسلام اباد يمكن أن تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو.
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