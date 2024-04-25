نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلدنا القطرية تستمر 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 03:14 مساءً - – قالت وزارة الزراعة الجزائرية إن شركة بلدنا القطرية وقعت يوم الأربعاء عقدا بقيمة 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب المجفف في منطقة أدرار جنوب البلاد. وتهدف الجزائر إلى خفض وارداتها من الحليب المجفف وخلق فرص عمل لشبابها، وسيبدأ إنتاج بلدنا في عام 2026، وفقا لبيان وزارة الزراعة.

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