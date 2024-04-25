مال وأعمال

بلدنا القطرية تستمر 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلدنا القطرية تستمر 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 03:14 مساءً - – قالت وزارة الزراعة الجزائرية إن شركة بلدنا القطرية وقعت يوم الأربعاء عقدا بقيمة 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب المجفف في منطقة أدرار جنوب البلاد.

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وتهدف الجزائر إلى خفض وارداتها من الحليب المجفف وخلق فرص عمل لشبابها، وسيبدأ إنتاج بلدنا في عام 2026، وفقا لبيان وزارة الزراعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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