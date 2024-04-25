الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 09:14 مساءً - وكالات .. تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.

وزاد نمو الناتج المحلي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.

وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث الفيدرالي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.

وقالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.

وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.