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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8% في الربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 03:18 مساءً - العربية نت _ انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء.
ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بمعدل 1%.
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