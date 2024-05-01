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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيكو مصر تخفض أسعار الأجهزة المنزلية بين 10 و35% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد – خفضت شركة بيكو مصر أسعار منتجاتها من الأجهزة المنزلية بنسب تراوحت بين 10 و35%.
وقال عمر بدراوي، رئيس قطاع التسويق بالشركة في بيان، إن المبادرة تعد الأولى من نوعها بقطاع الأجهزة المنزلية في مصر منذ استقرار سعر الصرف.
وأكد بدراوي، على التزام بيكو مصر بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لدعم توجه الدولة نحو تخفيف العبء عن المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضح أنه جار الانتهاء من تجهيزات الافتتاح الرسمي لمصنع بيكو في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، منوهاً بأنه يعد بمثابة شهادة تميز للشركة في التصنيع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تصنيع مجموعة من الثلاجات و الأفران، مؤكداً على أهمية تقديم منتجات صديقة للبيئة وفق معايير الجودة العالمية.
وقال بدراوي، إن المصنع سيكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية، موضحاً استهداف بيكو مصر تقديم منتجات توفر حلولا مستدامة ذات قيمة تضمن تنفيذ خططها التوسعية محلياً ودولياً.
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