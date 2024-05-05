التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 مايو 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات التوريد اليومية إلى 129 ألف طن وهو أعلى من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلى تأخر الحصاد، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

ولفت الوزير إلى استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع علي مستوي الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوفر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 12 صباحاً وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتي 7:30 مساء.

جدير بالذكر أن إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.