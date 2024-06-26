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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الطلب العالمي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 09:14 مساءً - العربية نت _ سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الأوروبية مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم مما يزيد المخاوف من اشتداد التنافس على السلعة في السوق العالمية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 2.9% لتصل الزيادة التراكمية منذ أول أبريل الماضي إلى نحو 25%.
وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الحالية في مناطق من آسيا بينها اليابان وكوريا الجنوبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال خلال الشهور المقبلة، وهو ما يهدد بجذب شحنات منه بعيدا عن أوروبا.
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