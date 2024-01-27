انت الأن تتابع خبر موعد نتيجة الترم الأول 2024 .. قرار مفاجئ من وزارة التعليم قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، بشأن موعد نتيجة الترم الأول 2024، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية لسنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام والشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور، موعد الإعلن عن النتيجة.

موعد نتيجة الترم الأول 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم لكشف عن موعد نتيجة الترم الأول 2024 بمجرد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة حيث أنه تتم على مستوي المدارس والإدارات التعليمية بمختلف المدارس مشيرة إلي أنه لا يوجد وقت محدد لإعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول ولكن يتم إعلان النتائج بالمدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات.

وأشارت الوزارة انه بالنسبة إلي الشهادة الإعدادية سوف يتم الكشف عنها بعد أن يتم اعتمادها من كل محافظ من المحافظين في جمهورية مصر العربية.