أمير قطر يوجه الشكر للرئيس السيسى: نقدر عاليا التعاون بيننا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - وجه الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية" ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.