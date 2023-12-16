نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة السباحة بنين للعام الدراسي 2023/ 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية بشأن إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة (السباحة) بنين للعام الدراسي 2023/ 2024.

وحدد الخطاب مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة السباحة، وجاءت كالتالي:

المرحلة الابتدائية 31 ديسمبر الجارى

المرحلة الاعدادية، 1 و2 يناير المقبل

والمرحلة الثانوية، 3 و4 يناير 2024.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثل ما يتم تطوير المناهج يتم أيضا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية، مضيفة أن هناك جزءا كبيرا من الأنشطة تم تطويره.