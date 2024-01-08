رسميا.. الأهلى يعلن ضم وسام أبو على من سيريس السويدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:30 مساءً - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، فى تصريحات له على قناة الأهلى، أنه أتم الاتفاق مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون أول صفقات الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.

وكشفت تقارير صحفية سويدية أن الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، أتم إجراءات انتقاله للنادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، في أكبر عملية انتقال يبرمها النادي السويدي في تاريخه.

وذكر موقع "fotbolldirekt" أن أبو علي وقّع أخيرا للنادي الأهلي، وتواجد مندوب من الأهلي لإتمام الصفقة، وهو أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، مشيرا إلى أن أبو علي خضع للكشف الطبي الأول بالسويدي واجتازه بنجاح.

وأضاف الموقع أن وسام أبو علي سيخضع للكشف الطبي الثاني، بعد وصوله على القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، ويدفع الأهلي مبلغ 23 مليون كورونة سويدية نظير شراء أبو علي في الميركاتو الشتوي الحالي، أي ما يعادل 2 مليون يورو.

ويفضل الأهلي التعاقد مع وسام أبو علي باعتباره يحمل الجنسية الفلسطينية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الفريق الأحمر، خاصة مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.