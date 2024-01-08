نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مغادرتها القاهرة إلى غزة.. أمين صندوق "المهندسين" يتفقد قافلة المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد صباح اليوم، المهندس الاستشاري محمد ناصر– أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، قافلة المساعدات المقدَّمة من مهندسي مصر إلى أشقائهم في غزة، حيث تضم القافلة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية.

وأكد "ناصر" رفض الشعب المصري رسميًا وشعبيًا، كل صور العدوان الغاشم من قِبَل العدو الصهيوني تجاه الشعب العربي الشقيق، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ضد جرائم حرب ترتكب في حق مدنيين عزل وأطفال أبرياء، بهدف محو الهوية العربية الفلسطينية، وتصفية القضية من خلال إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير.

وشدد المهندس الاستشاري محمد ناصر، على أن مصر لم ولن تتخلى عن مناصرة الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن فلسطين في قلب وعقل كل مصري، وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى.

كما وجَّه أمين صندوق النقابة التحية للشعب الفلسطيني الصامد.

قافلة المساعدات

قافلة المساعدات

قافلة المساعدات