نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يلتقي وزير الإسكان لبحث المشاكل الخاصة بالأراضي والنوادي الاجتماعية بالمدن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، بالدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إشكاليات التخصيص لقطع الأراضي الخاصة بنقابة المحامين بالمدن الجديدة (أسيوط الجديدة – حدائق أكتوبر – دمياط – برج العرب – مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وقد أسفر اللقاء على توجيهات من الدكتور المهندس وزير الإسكان، للمسؤولين بالوزارة لبحث ووضع كافة الحلول للإشكاليات الخاصة بقطع أراضي نقابة المحامين بالمدن الجديدة.

وفي ختام اللقاء توجه نقيب المحامين، بالشكر والتقدير للوزير على حسن تعاونه وسرعة استجابته.

جانب من اللقاء