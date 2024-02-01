استمرار تجول زوار معرض الكتاب لشراء الكتب ومشاهدة العروض الفنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:26 مساءً - استمرر توافد الجمهور من الكبار والشباب والعائلات على معرض الكتاب بدورته الـ 55، لشراء الكتب والاستمتاع بالأجواء من عروض تقام على خشبة المسرح أمام القاعات والتجول فى سعادة و بهجة والاستماع إلى الأغانى، حيث تجد الأسر الحريصة على التواجد لشراء الكتب ومجموعة الأصدقاء الذين قرروا الذهاب للمعرض وشراء الكتب معا.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، والدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.