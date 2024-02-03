كوت ديفوار تتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وتفوز على مالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 10:29 مساءً - حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا على نظيره المالى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلاقى منتخب كوت ديفوار نظيره الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 على ملعب حسن وتارا.

وأحرز أهداف المباراة نيني دورجيليس لاعب منتخب مالى في الدقيقة 71، بينما تمكن فى الدقيقة 90 سيمون أدينجرا لاعب منتخب كوت ديفوار من تسجيل هدف التعادل ثم عزز تقدم الأفيال بالهدف الثانى فى الدقيقة 120 عن طريق عمردياكيتي.

وشهدت أحداث المباراة إثارة كبيرة بسبب إهدار منتخب مالى لركلة جزاء في الدقيقة 18، بينما إلغى محمد عادل الحكم المصرى احتساب ركلة جزاء أخرى لمنتخب مالى بداعى التسلل في الدقيقة 16، بينما غاب لعبوا منتخب كوت ديفوار عن الظهور الهجومى في اللقاء.

وأشهر محمد عادل الحكم المصرى الدولى البطاقة الحمراء أوديلون كوسونو لاعب منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة 43، عقب عرقلة لاعب منتخب مالى

وخاض منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

الوسط: سيكو فوفانا - جان ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

الهجوم: كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي - ماكس جراديل.

بينما جاء تشكيل منتخب مالي يضم كل من:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هماري تراوري - كيكي كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - كاموري دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو.

