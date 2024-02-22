حزب الجيل يصف صفقة الحكومة ببداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:32 مساءً - ثمن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إعلان الحكومة الأخير بشأن إتمام الحكومة صفقة استثمارية أجنبية ضخمة، بشراكة مع كيانات كبرى، تضخ مليارات الدولارات بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية، وتوفير أكبر قدر من العملة الأجنبية التى تحتاجها الدولة لسداد التزاماتها الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة ستساهم فى تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها من قبل المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأعرب "الشهابي" عن أمله فى أن تعقب هذه الصفقة عدة صفقات استثمارية، مشددا على أهمية أن تعمل الحكومة بجدية لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدا أن إتمام الحكومة هذه الصفقة الضخمة يؤكد نجاحها في إتمام صفقات أخرى أى نجاحها فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على التغلب على التحديات التى تواجهه.

وأضاف الشهابي، أن هذه الصفقة ستوفر من خلال المشروعات التى توفرها مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، كما ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادى.