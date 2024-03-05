نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- كشف أسباب العطل الفني في شبكة فودافون وآفاق عودة الخدمة إلى الوضع الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار العطل الفني الذي حدث بشكل مفاجئ في شبكة فودافون قلقًا وتساؤلات واسعة لدى المستخدمين، حيث توقفت الاتصالات والإنترنت فجأة.

الخبير في تكنولوجيا المعلومات، المهندس شريف اسكندر، كشف الأسباب المحتملة لحدوث هذا العطل، وفيما يلي إلقاء نظرة منظمة على تلك التصريحات:

1. سبب العطل الفني لشبكة فودافون:

- المهندس اسكندر أوضح أن العطل قد حدث بسبب انقطاع في كابل يصل بين سنترالين رئيسيين للشركة في منطقة حيوية.

- تملك فودافون العديد من السنترالات في مصر، وهذا الانقطاع في الكابل أدى إلى توقف الخدمة.

2. هل هناك وسيلة لتشغيل الشبكة بعد العطل الفني؟

- على الرغم من انتشار وسيلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل تغيير جيل الشبكة من 4G إلى 3G لتشغيل الشبكة، إلا أن الخبير أوضح أن هذه التجربة ليست فعالة وأنها لن تحل المشكلة.

3. آفاق عودة شبكة فودافون إلى الخدمة:

- الشركات تعتمد على مسارات بديلة، حيث يتم عمل سنترال بديلة في حالة حدوث مثل هذه الأعطال.



- من المتوقع أن يكون الوقت اللازم لإصلاح العطل قصيرًا، وأن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات قليلة.

4. قوة الشركات في التعامل مع الأعطال:

- يختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن شركات الاتصالات تتمتع بسيرفرات قوية وحلول سريعة، مما يجعل من الصعب استمرار هذه الأعطال لفترات طويلة.