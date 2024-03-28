توزيع 60 كشك.. التحالف الوطني يفتح «أبواب الخير» لأسر بني سويف (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 02:30 مساءً - شهدت محافظة بنى سويف، اليوم توزيع 60 كشك خلال الاحتفالية التى أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتسليم دفعة جديدة " 60 كشك "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، فى حضور الاحتفالية التى أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتسليم دفعة جديدة " 60 كشك "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

حضر الاحتفالية التى أقيمت بتزمنت الشرقية كل من: الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ممدوح حلمى، ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف.

ونائب تفقد المحافظ نماذج من المشروعات التى تم تسليمها، وتشمل أكشاك مجهزة ببضاعة وثلاجات وعدادات كهرباء، مقدما لهم التهنئة بالحصول على المشروعات، من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، ومثمنًا دور الأورمان، والتى تعد من أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلى، التى أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالًا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدنى للانضمام والعمل تحت مظلتها

من جهتها أشارت وكيل وزارة التضامن إلى التعاون الوثيق بين المديرية وجمعية الأورمان، تحت رعاية وإشراف المحافظ"د.محمد هانى غنيم"والذى يوجه بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية والتنسيق معها فى رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية فى النجوع والقرى، بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

من ناحيته أضاف مسؤول جمعية الأورمان، أن فعالية " اليوم" تعتبر المرحلة الثالثة، والتى تشهد تسليم 60 كشك " مشروع متكامل " حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة، ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

قالت الحاجة عزة عبيد من قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنها استفادت من مشروع كشك من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقدمت الحاجة عزة عبيد الشكر للتحالف الوطنى على تسليمها مشروع كشك، لبداية حياة جديدة وفتح مصدر رزق جديد.

قال صلاح أحمد من قرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، أنه سيبدأ حياة جديدة بمشروع جديدة من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني.

وأضاف صلاح أحمد: "تقدمت للحصول على مشروع من جمعية الأورمان، وتسلم اليوم مشروع كشك، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى المشروع مساء اليوم".