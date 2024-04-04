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حسين زين يتوجه بالشكر لكافة القائمين على تنفيذ الترقيات...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 01:28 مساءً - توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتحية لكافة الزملاء بالإدارات المالية والإدارية وكافة الإدارات المعنية بمختلف قطاعات الهيئة ، لما بذلوه من جهد كبير لتنفيذ الترقيات من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات القانونية والتنظيمية

كما يتوجه بالتحية و التقدير للقطاع الاقتصادي الذى أعد الدراسة المالية وتنفيذها بالتنسيق مع كافة القطاعات ، وبذل جهود كبيرة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات لأكثر من ١٣ ألف موظف ، وذلك بمتابعة وتوجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وأثنى حسين زين على كفاءة واحترافية الزملاء الذين تمكنوا من إنجاز العمل وكافة الإجراءات ، وتمنى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لكافة العاملين بدوام التوفيق والنجاح ، مؤكدا أن الوطنية للإعلام لا تدخر ايه جهود فى سبيل حصول كافة الزملاء على مستحقاتهم المالية والوظيفية حرصا على استقرارهم الوظيفي والمالي

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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