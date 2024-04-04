حسين زين يتوجه بالشكر لكافة القائمين على تنفيذ الترقيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 01:28 مساءً - توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتحية لكافة الزملاء بالإدارات المالية والإدارية وكافة الإدارات المعنية بمختلف قطاعات الهيئة ، لما بذلوه من جهد كبير لتنفيذ الترقيات من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات القانونية والتنظيمية

كما يتوجه بالتحية و التقدير للقطاع الاقتصادي الذى أعد الدراسة المالية وتنفيذها بالتنسيق مع كافة القطاعات ، وبذل جهود كبيرة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات لأكثر من ١٣ ألف موظف ، وذلك بمتابعة وتوجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وأثنى حسين زين على كفاءة واحترافية الزملاء الذين تمكنوا من إنجاز العمل وكافة الإجراءات ، وتمنى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لكافة العاملين بدوام التوفيق والنجاح ، مؤكدا أن الوطنية للإعلام لا تدخر ايه جهود فى سبيل حصول كافة الزملاء على مستحقاتهم المالية والوظيفية حرصا على استقرارهم الوظيفي والمالي