التحالف الوطنى يعلن عن فعاليات لإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجا خلال عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 10:29 مساءً -

أكد النائب طلعت عبد القوي، رئيس اللجنة المؤقتة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف سيواصل جهوده في إدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا والأطفال بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية المنضوية المنضوية تحت راية التحالف ستنظم عدد من الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف من خلالها توزيع الهدايا وملابس العيد على الأولى بالرعاية، بجانب تقديم مساعدات نقدية وعينية وفقا لقاعدة البيانات الموضوعة بشأن شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت "عبد القوي" إلى أن التحالف استوفى مستهدفاته في شأن توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا؛ خلال موسم رمضان 2024، والذي عملت من خلاله للوصول إلى 19 مليون و841 ألفا و510 مستفيدين، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا، ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية من خلال 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، كما يمتلك التحالف أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).