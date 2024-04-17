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محافظة الجيزة: رفع 1400 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي وغلق 4 محال مخالفة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 1400 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي وغلق 4 محال مخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتى تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات تم مصادرة 1400 حالة إشغال عبارة عن ( كراسى وأستاندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنهم. 

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد 3 حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام ( ٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هه)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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