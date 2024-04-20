الداخلية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الشرقية- الجيزة - الدقهلية - مطروح) من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ففى مديرية أمن الشرقية، ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية "ولإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة والمفتاح المصطنع ".. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (3) وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة "ثان الزقازيق بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط (3) سيارات مستولى عليها.

وبمديرية أمن الجيزة ضبط (عامل) أثناء شروعه فى سرقة سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها بدائرة مركز شرطة الخطاطبة بالمنوفية، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وفى مديرية أمن الدقهلية، ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بمغافلة وسرقة هاتف أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة نبروه ، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "تم ضبطها" ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمديرية أمن مطروح، ضبط (9 أشخاص من بينهم ثلاثة عملاء سيئ النية ولخمسة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ( ألواح الطاقة الشمسية- مواسير وخراطيم الرى- حديد التسليح) من داخل مزارع أراضى صحراوية بدائرة قسم شرطة العالمين .. بواسطة سيارة "ربع نقل" تم ضبطها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.