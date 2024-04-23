وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يُسلّمان عقود عمل لذوى همم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 04:28 مساءً - سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي همم ،من بين "80عقدا"، تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل فى عدد من المنشآت السياحية ، إستمراراً لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم ،وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ،وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة ، وذلك فى إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء ، والذى يشهد خلالها الوزير والمحافظ ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية ..

وبحسب بيان صحفي تضمنت قائمة الشباب من ذوى الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: ادهم محمد مفيد شكرى ، والغريب إبراهيم محمد ، وكامل مصطفى كامل ، وزياد على محمد عبد الله ، و يوسف محمد عيد ، وحنين محمد السادات ، ومحسن سمير فتحى ، وعامر على سالم ، وملك أبو بكر عبد الحفيظ ، وإبراهيم محمد أحمد حسن ، ومفرج محمود مفرج ، ووسام وحيد رياض ، وعمر احمد مختار ، وأحمد سيد محمد ، وهدى وجدي عبد المجيد ، وأحمد مصصفى نوبى على ، ونبوية عبد المحسن عياد ، وسهير محمد عبد الباسط ، ومحمد ربيع صباح ، وأحمد ناجى أبو بكر ، وريم حازم فهمى محمد ، وعادل صالح محمد ، ومحمد حمادة عبد السميع ، ومحمد أحمد جمعة ، وحمادة أحمد إسماعيل .