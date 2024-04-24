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قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام مساء الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 4/ 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2024، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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