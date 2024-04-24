نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام مساء الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 4/ 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2024، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.