أخبار مصرية

الرئيس السيسي: مدينة مصر الأولمبية تستطيع تنظيم كل البطولات الدولية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، وتابع: "المكان اللي إحنا موجودين فيه ده من سنوات قليلة، كان أرض فاضية خالص، وكان حلمنا يبقى عندنا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وشعبها".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية: "الحمد لله رب العالمين خلال 5 سنين بقى موجود كل المنشآت الرياضية اللى كنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يتم فيها تنظيم كل المسابقات والبطولات الدولية طبقا لكل معايير الاتحادات المختلفة".

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إحنا بنتكلم عن كل المسابقات والرياضات موجود ليها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوي الدولي".

وأردف: "أهنئ مصر وشعبها وأنفسنا وكمان أهنئ الأشقاء العرب على أن يكون لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا.. أنا أرحب بكل الوفود العربية وإحنا سعداء بوجودكم معانا.. وأتمني أن يكون ضمن التنظيم فرصة لأشقائنا يشوفوا جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المقاصد الأخرى".

وأتم الرئيس: "أشكر كل اللى ساهم في إخراج هذه المنشآت الرياضية الضخمة في كل مكان، وأنا بتكلم عن الشركات المصرية وبتكلم عن المسؤولين المصريين اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى بركة الله اسمحوا لي افتتاح البطولة العربية للفروسية وأتمني لكم التوفيق جميعا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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