الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات، وأصبحت اليوم واقعاً.
وقال الرئيس السيسى في كلمته خلال افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إن حلمنا منذ خمس سنوات أن يكون لدينا منشأت رياضية تليق بمصر وشعبها وحلمها، وأضاف: "احمد لله خلال 5 سنين كل المنشأت التي كنا نحلم بها تحققت، من خلال مدينة أوليمبية تشهد تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات المختلفة، وإنشاء منشأت تليق بالمسابقات دوليا".
وأضاف الرئيس السيسى: "أهنئ مصر والشعب المصرى والأشقاء العرب أن لدينا في بلادنا العربية منشأت عربية تليق بشعوبنا".
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف "الجواد المصري العربي"، قبل انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح من عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبد الحميد رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات بمتحف الجواد العربي المصري المصغر، والذي يضم أقساما، الأول هو الفروسية في عصر محمد علي باشا ودورهم في تنسيب الخيول والوصول إلى أصل أنسال الخيول، الذي كان له دور كبير جدا في الحفاظ على أصل نسل الخيول المصرية، وهو مؤسسة مملكة الخير المصرية الحديثة.
وشاهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجموعة من اللوحات الفنية لفنانين فرنسيين لتوثيق فترة الخيل في عصر محمد علي باشا، بالإضافة إلى عدد من المراجع التي تتحدث عن الشخصيات البارزة، التي كانت موجودة في عهد أسرة محمد علي باشا، وأهمهم عباس حلمي الأول وابنه إلهامي، أما القسم الثاني من المتحف يتحدث عن تاريخ الخيل العربي المصري ودخولهم إلى مصر في عصر الدولة الوسطى.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل قبل قليل إلى مقر انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية.
يذكر أن البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 42 على تحرير سيناء. ويشارك في البطولة 11 دولة عربية من بينها: السعودية والإمارات والكويت وقطر والجزائر وتونس والأردن وليبيا.