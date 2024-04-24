الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات، وأصبحت اليوم واقعاً.

وقال الرئيس السيسى في كلمته خلال افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إن حلمنا منذ خمس سنوات أن يكون لدينا منشأت رياضية تليق بمصر وشعبها وحلمها، وأضاف: "احمد لله خلال 5 سنين كل المنشأت التي كنا نحلم بها تحققت، من خلال مدينة أوليمبية تشهد تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات المختلفة، وإنشاء منشأت تليق بالمسابقات دوليا".

وأضاف الرئيس السيسى: "أهنئ مصر والشعب المصرى والأشقاء العرب أن لدينا في بلادنا العربية منشأت عربية تليق بشعوبنا".