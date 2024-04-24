أزمة نتنياهو تتصاعد .. مظاهرات فى إسرائيل تحت شعار "لا فائز من الحرب على قطاع غزة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - شهدت عدة مدن إسرائيلية، مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " لا فائز فى الحرب على قطاع غزة".

مظاهرات فى إسرائيل مظاهرات فى إسرائيل وتظاهراليوم مئات المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين ونشرت كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة حماس فيديو لأسير إسرائيلى يندد بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.