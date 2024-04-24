أحمد جودة - القاهرة - من اول ١٠٠ جنية ..طريقة فتح حساب توفير في البنوك

يعد الادخار في البنوك وسيلة آمنة لحفظ الأموال وخاصة للأشخاص الذين يخشون المجازفة ويريدون طرق آمنة ومضمونة لحفظ أموالهم، ومن أجل ذلك قام بنك مصر بعمل حساب جديد بمزايا رائعة لتشجيع العملاء على الادخار لديهم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، من أول 100 جنيه افتح حساب توفير بسعر عائد مميز.

مزايل حساب توفير



هناك الكثير من المزايا التي سوف تحصل عليها إذا قمت بالادخار من خلال فتح حساب التوفير أبرزها ما يلي.

حيث أن من أهم المميزات التي يوفرها حساب التوفير أنه يتيح عمليات السحب والايداع والتحويل بكل سهولة.

كما يتيح أيضًا ذلك الحساب إمكانية عمل شهادات ادخار، وأيضا إمكانية عمل بطاقات دبت كارد للتعامل عبر ماكينات السحب الآلي بكل سهولة ويسر.

ويتيح لك أيضًا ذلك الحساب عائد مميز يمكنك صرفه كل شهر.

كما يقدم لك أيضًا إعفاء من المصاريف الإدارية المطبقة في العام الأول له، واعفاء 50% من قيمة المصاريف الإدارية في العام الثاني.

ويمكنك أيضا الاستعلام عن حسابك من خلال أي مصرف آلي بكل سهولة.

يوفر لك أيضًا خدمة الإنترنت البنكي من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

بالإضافة أيضًا إلى تقديم الخدمة الصوتية، وغيرها الكثير من الخدمات



شروط فتح حساب التوفير من بنك مصر



وهناك بعض الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر لدى الشخص الذي يريد فتح حساب التوفير، ويمكن ذكرها في النقاط التالية:

حيث أن أول تلك الشروط هو أن يكون العميل تجاوز سن ٢١ عاما، مع إمكانية فتح حساب توفير عادي لمن هم أقل من ذلك.

ومن الشروط التي يجب أن تتوافر أيضًا أن يكون لدى الشخص رقم بطاقة رقم قومي ويكون ساريا.

وأيضا أن يحضر المتقدم إيصال مرافق حديث.

وأيضا ضرورة أن تكون وظيفة المتقدم مكتوبة في بطاقة الرقم القومي وإلا يقوم المتقدم بتقديم شهادة دخل قومي موثقة في حالة عدم توافر وظيفة ثابتة.

واخيرا يقوم المتقدم بإيداع قيمة فتح حساب التوفير التي يحددها البنك.