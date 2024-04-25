تحرير سيناء.. 42 حزبا سياسيا يوجهون التحية للقيادة السياسية لتنمية سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:26 مساءً -

عقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا مساء أمس بمقر حزب إرادة جيل، بمناسبة أعياد سيناء.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: نوجه التحية للقيادة السياسية للحفاظ علي الأمن القومي المصري، كما أنها استطاعت خوض معركة الحرب على الإرهاب 10 سنوات لتطهير سيناء من الجماعات المتطرفة.

وأضاف: "علينا أن نتذكر تضحيات الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة من أجل استكمال هذه المعركة، التي جعلت أرض سيناء تتمتع بالأمن والأمن، مضيفا :" نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل سيناء من الإهمال للتعمير والتنمية الشاملة".

وحرص النائب تيسير مطر، علي توجيه التحية لأبناء سيناء، قائلا: "نقول لجميع أبناء وقبائل سيناء لقد كنتم رجالة وطنيون وشرفاء وكلنا نفتخر بكم وتحية لكم جميعا من تحالف الأحزاب المصرية".